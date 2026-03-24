World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции

Процесс возвращения членства ВФЛА забуксовал в 2020 году из-за дела Сергея Лысенко. Российского прыгуна в высоту уличили в подделке документов о прохождении допинг-тестов. World Athletics пришла к выводу, что к махинациям была причастна сама ВФЛА и несколько ее высокопоставленных сотрудников.