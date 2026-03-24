World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, связанные с допингом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.
«ВФЛА прошла трехлетний „карантин“ в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры», ― написал он.
По словам министра, подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода. При вынесении итоговой оценки они подтвердили соответствие ВФЛА всем заданным стандартам, добавил Дегтярев.
Международная легкоатлетическая ассоциация отстранила ВФЛА от международных соревнований в ноябре 2015 года. Это произошло после того, как ВАДА опубликовала доклад независимой комиссии Ричарда Паунда о широко распространенном допинге и коррупции в российской легкой атлетике.
Процесс возвращения членства ВФЛА забуксовал в 2020 году из-за дела Сергея Лысенко. Российского прыгуна в высоту уличили в подделке документов о прохождении допинг-тестов. World Athletics пришла к выводу, что к махинациям была причастна сама ВФЛА и несколько ее высокопоставленных сотрудников.
В марте 2023 года World Athletics вернула членство ВФЛА, придя к выводу, что федерация выполнила план восстановления. Однако российскую спортивную организацию поставили под усиленный контроль на три года, выдвинув 35 специальных условий. Они касались управления, защиты от внешнего давления, антидопинговой работы в регионах, бюджета, независимого аудита, этики, дисциплинарных процедур и обязательства передавать AIU любую найденную дополнительную информацию из базы московской лаборатории LIMS.
Несмотря на возвращение членства ВФЛА, российские легкоатлеты пока не смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом и гимном, а сами такие соревнования до сих пор запрещено проводить в РФ. Это связано с другими санкциями World Athletics в отношении России — введенными 1 марта 2022 года из-за российской военной операции на территории Украины. Эти ограничения продолжают действовать.