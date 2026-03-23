Эндрю Гарфилд о первом трейлере нового «Человека-паука»: «Выглядит круто, очень-очень круто»

Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение
Звезда «Фила из будущего» Рики Ульман готов к возвращению спустя 20 лет
Действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме
Учитель принес на урок PS5 и зашел в Assasin’s Creed, чтобы рассказать о промышленной революции
Том Холланд похвалил фильм «Вот это драма!» с Зендаей в главной роли: «Он вас потрясет»
Московские туалеты попросили внести в «белые списки»
Реже-Жан Пейдж снялся в фильме «Ты, я и лето в Тоскане», чтобы доказать, что ромкомы живы
В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%
Продажи шаурмы в России снизились на 12%
Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки
Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»
Прямой автобус из Китая во Владивосток запустят 30 марта
Джейсон Момоа эвакуировал семью с Гавайев из‑за мощнейшего за 20 лет наводнения
В России запустят сеть «белых банкоматов» без комиссии
Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф
ООН: 2025 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений
Умерла актриса «Сверхъестественного» и «Я — зомби» Кэрри Энн Флеминг
«Ответственность, которую чувствуешь перед каждым»: Вин Дизель подтвердил финал «Форсажа»
«Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом стал самым кассовым дебютом года
В США нашли двойника Джеффри Эпштейна ― и он не рад своей вирусной славе
Опубликовано видео задержания Джастина Тимберлейка за езду в нетрезвом виде
Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве
Чаппелл Роан извинилась за инцидент с охранником, который довел до слез девочку
Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне в 2027 году
Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»

Эндрю Гарфилд о первом трейлере нового «Человека-паука»: «Выглядит круто, очень-очень круто»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Amazon MGM

Эндрю Гарфилд, исполнивший роль Питера Паркера в дилогии Марка Уэбба, поделился впечатлениями о первом трейлере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом. Картина выйдет в мировой прокат 31 июля.

«Я еще не смотрел его со звуком. Видел без звука, потому что сидел в кресле у гримеров и не хотел никому мешать. Но выглядит круто, очень-очень круто», — рассказал Гарфилд в интервью.

Видео: @SpiderMan_Newz

«Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Это приводит к открытию мультивселенной.

Трейлер грядущего фильма уже установил мировой рекорд: за первые сутки ролик набрал 718,6 млн просмотров, побив предыдущее достижение трейлера «Дэдпула и Росомахи» (365 млн).

Расскажите друзьям