Эндрю Гарфилд о первом трейлере нового «Человека-паука»: «Выглядит круто, очень-очень круто»

«Я еще не смотрел его со звуком. Видел без звука, потому что сидел в кресле у гримеров и не хотел никому мешать. Но выглядит круто, очень-очень круто», — рассказал Гарфилд в интервью.
«Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Это приводит к открытию мультивселенной.
Трейлер грядущего фильма уже установил мировой рекорд: за первые сутки ролик набрал 718,6 млн просмотров, побив предыдущее достижение трейлера «Дэдпула и Росомахи» (365 млн).