Появился трейлер триллера «Опасные отношения»

Появился трейлер американского триллера «Опасные отношения». 7 мая 2026 года компания «Эскпонента фильм» выпустит его в российский прокат.
Ленту сняли по мотивам культового норвежского фильма «Поездка» с Нуми Рапас в главной роли. Режиссером выступил Йорма Такконе («Бруклин 9-9», «Парки и зоны отдыха», «Чудотворцы»).
В создании участвовали продюсеры фильмов «Быстрее пули», «Никто» и «Взрывная блондинка». Главные роли в фильме исполнили Самара Уивинг («Вавилон», «Ночь с психопатом», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Джейсон Сигел («В пролете», «Терапия», «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»), Джульетта Льюис («Что гложет Гилберта Грейпа», «Впритык», «От заката до рассвета») и другие.
По сюжету семейная пара приезжает на уик-энд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить отношения. В их дом проникают непрошеные и очень опасные гости. Чтобы выжить, супругам придется не только найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.