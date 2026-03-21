В возрасте 54 лет умер Николас Брендон, известный по роли Ксандера Харриса в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров». Об этом сообщает Deadline.
Семья актера сообщила, что он умер во сне от естественных причин. Брендон был постоянным участником актерского каста «Баффи» на протяжении всех семи сезонов шоу.
Его персонаж Ксандер Харрис был частью «банды Скуби» — друзей главной героини. После завершения сериала в 2003 году актер снимался в «Секреты на кухне» с Брэдли Купером, а также появлялся в сериалах «Мыслить как преступник», «Частная практика» и других.
«Те, кто по-настоящему знал его, понимали, что его искусство было одним из самых чистых отражений его личности. Ни для кого не секрет, что в прошлом у Николаса были проблемы со здоровьем, он принимал лекарства и проходил лечение в связи с поставленным диагнозом и на момент смерти был настроен оптимистично.
Наша семья просит уважать наше право на приватность в это время, пока мы скорбим о его утрате и вспоминаем жизнь человека, который жил полной жизнью, с воображением и душой. Спасибо всем, кто проявил любовь и поддержку», — говорится в заявлении семьи.