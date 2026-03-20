В Нью-Йорке открылся Новый музей современного искусства

В Нью-Йорке после двухлетнего закрытия и трех лет строительства открылся Новый музей современного искусства (New Museum).
Масштабное расширение стоимостью 82 млн долларов добавило 5500 квадратных метров, удвоив площадь учреждения. Проект нового крыла разработали архитекторы Сохей Сигемацу и Рем Колхас из архитектурного бюро OMA.
Пространство двух зданий соединили открытой лестницей и атриумом. Внутри появились мастерские для художников-резидентов и новые выставочные залы.
Открывающая выставка «Новые люди: Воспоминания о будущем» объединила более 200 авторов из 50 стран. Она исследует влияние технологий на человеческую идентичность, сопоставляя исторические работы с современными произведениями об ИИ и биоинженерии.
Специально для экспозиции было создано более 15 новых работ, включая механическую змею Памелы Розенкранц, которая движется по залу в режиме реального времени. Директор музея Лиза Филлипс назвала обновленное здание «подтверждением приверженности новому искусству и идеям».