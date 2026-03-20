Кристен Риттер сыграет главную роль в сериале по роману, который она написала
Директором Театра имени Ленсовета стал Алексей Фрадин
Лерчек сообщила, что следователь якобы не разрешал ей посещать врача. В ГУ МВД информацию опровергли
Олеся Иванченко стала амбассадором косметического бренда Feel Moment
СМИ: Квентин Тарантино и Сильвестр Сталлоне снимут сериал. Его действие развернется в 1930-х
По песням «Иванушек International» поставят мюзикл. О группе также хотят снять фильм
Пит Дэвидсон стал амбассадором бренда Crocs
Умер актер Чак Норрис
Оливия Родриго рассказала, что не любит дейтинг-сервисы
Архитектурное бюро DA bureau выпустило книгу, посвященную 11-летию студии
Почти 80% россиян смотрят видео более часа в день
В Алматы появился арт-объект, посвященный спасению собаки
Опрос: весной и летом россияне чаще читают стихи Сергея Есенина, а зимой — Александра Пушкина
Наташа Лионн рассказала о своем здоровье спустя два месяца после рецидива
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
В Москве пройдет 33-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
В Кинокампусе Горького пройдут бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков
130 концертов и никаких ВИП-зон: фестиваль «Дикая мята» объявил программу 2026 года
Появился трейлер фильма «Кукла», снятого Егором Бероевым
Рене Рапп присоединится к пятому сезону «Утреннего шоу»
Макс Корж выступит на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле
«Аэрофлот» переходит на летнее расписание
Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике»
Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд «Дэдпула» и стал самым просматриваемым в истории
«Иванушки International» все же не будут менять название
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс
Профессия автомаляра стала самой высокооплачиваемой среди рабочих в России
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг появится в экранизации «Берлинской ночи» Филипа Керра

В Нью-Йорке открылся Новый музей современного искусства

Фото: picture alliance/Getty Images

В Нью-Йорке после двухлетнего закрытия и трех лет строительства открылся Новый музей современного искусства (New Museum).

Масштабное расширение стоимостью 82 млн долларов добавило 5500 квадратных метров, удвоив площадь учреждения. Проект нового крыла разработали архитекторы Сохей Сигемацу и Рем Колхас из архитектурного бюро OMA.

Пространство двух зданий соединили открытой лестницей и атриумом. Внутри появились мастерские для художников-резидентов и новые выставочные залы.

Открывающая выставка «Новые люди: Воспоминания о будущем» объединила более 200 авторов из 50 стран. Она исследует влияние технологий на человеческую идентичность, сопоставляя исторические работы с современными произведениями об ИИ и биоинженерии.

Специально для экспозиции было создано более 15 новых работ, включая механическую змею Памелы Розенкранц, которая движется по залу в режиме реального времени. Директор музея Лиза Филлипс назвала обновленное здание «подтверждением приверженности новому искусству и идеям». 

