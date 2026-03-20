130 концертов и никаких ВИП-зон: фестиваль «Дикая мята» объявил программу 2026 года

С 19 по 21 июня в Тульской области пройдет 17-й фестиваль «Дикая мята». Билеты можно посмотреть здесь.
В программе — три дня, восемь сцен и более 130 концертов, лекции, театральные перформансы, спортивные турниры и арт-базары. В этом году организаторы среди прочего подготовили камерную сцену «Лампа» в окружении кемпингов. Формат предполагает близкий контакт артиста и зрителя: минимум техники, акустическое звучание и отсутствие привычной дистанции.
В числе участников фестиваля — «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы минус», IOWA, TMNV, Найк Борзов, Tritia, «Гудтаймс», Нейромонах Феофан, «Драгни» с оркестром, Drummatix, Хмыров, «Рубеж веков», «Диктофон», Obraza Net, «Источник», Рушана, Monolyt (KZ), Nomad Punk (KZ), «Молодость внутри», Sula Fray, DenDerty, Vestfalin, «Маяк», «Досвидошь», «Друнк», «Борисовский тракт», Sipe, 3.56 am, Soultyler, «Ночь на кухне», Lemium, Salvador, «Мама не узнает», Black Lama, «Неаринаменя», Seyyes, «Ткани», «Ответы внутри» и многие другие. Новые имена организаторы обещают объявлять еженедельно.
Фестиваль принципиально отказывается от деления на фан- и ВИП-зоны. «На „Дикой мяте“ нельзя купить за деньги социальный статус», — подчеркивают организаторы. Для всех гостей доступны бесплатная питьевая вода, стационарные душевые, комната матери и ребенка, бассейн и сап-станция. Кемпинги освещены и разбиты на улицы с индивидуальными местами для палаток.
«Я старовер, и я верю в то, что музыка — это средство общения между людьми. В этом общении автор делится своей любовью, болью, грустью, радостью, своими мыслями и мироощущением. И я отказываюсь верить, что машинная, цифровая, холодная имитация музыки может заменить чувствующее живое сердце. Во времена ИИ фестиваль живой музыкой — это уже манифест», — отметил продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.