130 концертов и никаких ВИП-зон: фестиваль «Дикая мята» объявил программу 2026 года

«Я старовер, и я верю в то, что музыка — это средство общения между людьми. В этом общении автор делится своей любовью, болью, грустью, радостью, своими мыслями и мироощущением. И я отказываюсь верить, что машинная, цифровая, холодная имитация музыки может заменить чувствующее живое сердце. Во времена ИИ фестиваль живой музыкой — это уже манифест», — отметил продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.