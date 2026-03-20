Кристен Риттер сыграет главную роль в сериале по роману, который она написала

Кристен Риттер, известная по роли в сериале «Джессика Джонс», работает над телеадаптацией своего романа под названием «Retreat», пишет Deadline.



Актриса выступит исполнительным продюсером шоу, а также сыграет главную роль в сериале. Сценарием займется Стив Йоки («Детективы с того света»). Дата премьеры неизвестна.