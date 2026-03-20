Кристен Риттер сыграет главную роль в сериале по роману, который она написала

Макс Корж выступит на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
В Москве пройдет 33-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
В Кинокампусе Киностудии Горького пройдут бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков
130 концертов и никаких ВИП-зон: фестиваль «Дикая мята» объявил программу 2026 года
Появился трейлер фильма «Кукла», снятого Егором Бероевым
Рене Рапп присоединится к пятому сезону «Утреннего шоу»
«Аэрофлот» переходит на летнее расписание
Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике»
Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд «Дэдпула» и стал самым просматриваемым в истории
«Иванушки International» все же не будут менять название
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс
Профессия автомаляра стала самой высокооплачиваемой среди рабочих в России
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг появится в экранизации «Берлинской ночи» Филипа Керра
Инсайдер: Джош Хартнетт сыграет главную роль в новом фильме Оливера Стоуна
В школах Кубы будут преподавать русский язык как первый иностранный
Кирстен Данст снимется в сиквеле «Minecraft в кино»
Кристен Стюарт сыграет первую женщину-астронавта США в сериале Amazon о катастрофе «Челленджера»
СМИ: Чака Норриса госпитализировали на Гавайях
Алиша Кис спродюсирует документальный фильм о фотожурналисте Кваме Братвейте
Райан Гослинг рассказал о своей инди-группе Dead Man’s Bones: «Мы играли в церквях и синагогах»
Кевин Спейси урегулировал во внесудебном порядке иски трех мужчин, обвинявших его в насилии
Элла Пернелл снимется с Николасом Галицином в триллере «Возвращение Стэнли Этвелла»
HBO продлил документальный сериал «Соседи» на второй сезон
На Rutube появится раздел с микродрамами
Звезда «Властелина Колец» Элайджа Вуд только сейчас начал читать Толкина
Финляндия снова стала самой счастливой страной мира
Женщина отсудила 23 тыс. фунтов стерлингов у начальника, который называл ее Картошкой

Кристен Риттер сыграет главную роль в сериале по роману, который она написала

Кристен Риттер, известная по роли в сериале «Джессика Джонс», работает над телеадаптацией своего романа под названием «Retreat», пишет Deadline.

Актриса выступит исполнительным продюсером шоу, а также сыграет главную роль в сериале. Сценарием займется Стив Йоки («Детективы с того света»). Дата премьеры неизвестна.

По сюжету профессиональная мошенница Лиз Доусон присваивает себе личность богатой умершей женщины. Вскоре героиня оказывается в центре таинственных событий в духе Хичкока, пишет Deadline.

Кристен Риттер — американская актриса и писательница. Роман «Retreat» был написан в жанре психологичекого триллера и издан в 2025 году.

 

