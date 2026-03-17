Видео с 78-летним курьером растрогало соцсети. Мужчине собрали на пенсию 1 млн долларов

В штате Теннесси пожилому курьеру собрали почти 1 млн долларов, чтобы он мог оставить работу и отдохнуть на пенсии.
10 марта 78-летний курьер DoorDash Ричард Пуллей доставлял заказ из Starbucks клиентке по имени Бриттани Смит. Камера у дома женщины запечатлела, как пожилой мужчина осторожно поднимается по ступенькам крыльца, а затем аккуратно оставляет заказ у двери.
Бриттани прониклась сочувствием к Ричарду. Она опубликовала запись с камеры в соцсетях и попросила пользователей помочь найти курьера.
Вскоре девушке удалось связаться с Ричардом. Она выяснила, что мужчина был вынужден вернуться к работе, после того как его жену Бренду уволили. У пары не стало хватать денег на ежемесячные расходы и лекарства.
Больше года супруги доставляли заказы DoorDash, чтобы пополнить семейный бюджет: Бренда вела машину, а Ричард выходил и относил еду клиентам. «Когда тебе уже сильно за 70, очереди из желающих взять тебя на работу как-то не наблюдается», — сказала Бренда телеканалу WSMV.
Бриттани завела страничку со сбором для курьера на GoFundMe. К моменту написания заметки удалось собрать 945 тыс. долларов из необходимых 1,1 млн.
Бриттани встретилась с Ричардом и Брендой в ресторане в Манчестере, чтобы рассказать им: люди пожертвовали сотни тысяч долларов, желая их поддержать. Смит призналась, что успела сильно привязаться к мужчине, с которым познакомилась совсем недавно: «Не знаю. Просто я люблю этого человека».
Супруги сказали, что до сих пор не могут до конца поверить в происходящее. По словам Бренды, особенно трудно осознать, что им решили помочь люди, которые их даже не знают. Она отметила, что семье ежегодно приходится тратить тысячи долларов на медицинские расходы, а иногда выбор сводится к тому, какие счета оплачивать в первую очередь, чтобы не оказаться в больнице с еще более дорогостоящими проблемами.
Супруги живут в браке 56 лет. По их словам, собранные деньги помогут им снизить темп жизни, снять часть финансового давления и наконец просто жить без постоянного стресса из-за расходов.