Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса

Как отмечают организаторы, современному артисту все чаще приходится уделять больше времени собственному продвижению, чем созданию музыки. «Этот конкурс ― для тех, кто выбирает идти своей дорогой. Для тех, кому бывает трудно пробиться в шумной стриминговой среде, но чья музыка требует внимательного слушания и живого соприкосновения. Фестиваль ищет тех, кто прокладывает собственные маршруты, кто не следует формуле, а презентует звучание как личный путь», ― отмечают организаторы «Архстояния».