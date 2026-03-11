Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля

В Москве выступят Feduk, Мартин и Slava Marlow, который впервые представит лайв-программу с группой 3G Live Band. Кроме того, на сцене состоится шоукейс лейблов FRWRD Music и Carnival Records с участием Куока, Арустамова, Джей Ро, Сабу, Джови и Дефории.