Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки

Сценарист и режиссер «Грешников » Райан Куглер получил приз за лучший оригинальный сценарий, а сценарист и режиссер Пол Томас Андерсон — за лучший адаптированный сценарий к фильму «Битва за битвой». В номинациях «Телевидение» Стриминг» и «Новости» статуэтки достались сериалам «Питт», «Киностудия» и «Умираю, как хочу секса» и комедии «Под прикрытием».