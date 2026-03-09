Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки

Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
Афиша Daily
Фото: Warner Bros.

В США прошло вручение ежегодной премии Гильдии сценаристов Америки (WGA). Главные награды взяли фильмы «Грешники» и «Битва за битвой».

Сценарист и режиссер «Грешников » Райан Куглер получил приз за лучший оригинальный сценарий, а сценарист и режиссер Пол Томас Андерсон — за лучший адаптированный сценарий к фильму «Битва за битвой». В номинациях «Телевидение» Стриминг» и «Новости» статуэтки достались сериалам «Питт», «Киностудия» и «Умираю, как хочу секса» и комедии «Под прикрытием».

«Грешники» и «Битва за битвой» теперь будут бороться за главный приз премии «Оскар». Первый фильм получил 16 номинаций, а второй — 13.  

Трансляция церемонии состоится 15 марта в 19.00 по восточному времени США (2.00 16 марта по московскому времени) и будет показана в прямом эфире на телеканале ABC. Награды будут вручать Хавьер Бардем, Крис Эванс, Чейз Инфинити, Майки Мэдисон, Деми Мур, Кумайл Нанджиани и Майя Рудольф, Эдриен Броди, Киран Калкин, Роберт Дауни-младший, Энн Хэтэуэй и другие.

