В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети

6 и 7 марта в Мариинском театре прошли первые показы «Мандрагоры» Петра Чайковского, пишет «Интерфакс».
«Мандрагора» так и не была завершена композитором. «Я было решился приняться за это либретто, но приятели отговорили, доказывая, что опера выйдет несценичная», — рассказывал Чайковский.
Единственный созданный композитором фрагмент оперы — «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь». Он впервые прозвучал 18 декабря 1870 года в Москве под управлением Николая Рубинштейна.
Произведение было дописано при участии композитора Петра Дранги и нейросети GigaChat. ИИ использовали как при восстановлении либретто, так и при разработке сценографии и костюмов.
«Процесс создания „Мандрагоры“ требовал максимального уважения к первоисточнику, глубокого погружения в стиль Чайковского и Рачинского. ИИ стал важным партнером в этом процессе: помог структурировать драматургию, проработать визуальные образы и оформление сцены. Я уверен: когда технология позволяет услышать голос эпохи — это не магия, а настоящее искусство», — отметил Петр Дранга.
Режиссером постановки «Мандрагоры» выступил Илья Устьянцев, хореографом — Дмитрий Пимонов. Главный хормейстер — Константин Рылов, ответственный концертмейстер — Евгения Исупова.