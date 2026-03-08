В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети

6 и 7 марта в Мариинском театре прошли первые показы «Мандрагоры» Петра Чайковского, пишет «Интерфакс».



«Мандрагора» так и не была завершена композитором. «Я было решился приняться за это либретто, но приятели отговорили, доказывая, что опера выйдет несценичная», — рассказывал Чайковский.



Единственный созданный композитором фрагмент оперы — «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь». Он впервые прозвучал 18 декабря 1870 года в Москве под управлением Николая Рубинштейна.



Произведение было дописано при участии композитора Петра Дранги и нейросети GigaChat. ИИ использовали как при восстановлении либретто, так и при разработке сценографии и костюмов.