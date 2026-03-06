Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина

Большинство россиян (77%) согласны с утверждением о том, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос аналитического центра ВЦИОМ.
19% — скорее не согласны c таким мнением. При этом с утверждением о том, что за успешной женщиной стоит мужчина, согласны 53%. 42% — не согласны с этим.
Согласно результатам опроса, успешного мужчину отличают хорошая семья и дети (62%), независимость и самостоятельность в поступках и суждениях (34%), самореализация и раскрытие талантов (31%). В то же время успешную женщину, по мнению респондентов, отличает хорошая семья и дети (68%), самореализация и раскрытие талантов (42%), а также внешняя привлекательность, ухоженность и стиль (32%).
Индекс успешности россиян составил 60 пунктов из 100. 12% россиян сказали, что считают себя точно успешным человеком, 56% — что скорее успешным, еще 18% — что скорее не успешным, а 7% — назвали себя точно не успешным человеком.
