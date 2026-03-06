Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»

Студия Amazon MGM опубликовала первый отрывок научно-фантастического фильма «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли. Мировая премьера картины запланирована на 20 марта.
Фильм основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель Райленд Грейс, который становится астронавтом. Очнувшись на борту космического корабля, он не может вспомнить, как там оказался. Постепенно память возвращается: героя отправили к звезде Тау Кита, расположенной примерно в 12 световых годах от Земли, чтобы выяснить, как спасти человечество от глобальной катастрофы.
В опубликованном фрагменте Райленд в скафандре встречает необычное существо. Оно держит в руках куклу и миниатюрную модель корабля астронавта. «Это я?» — спрашивает персонаж Гослинга. Судя по всему, инопланетянин пытается убедить его вернуться на корабль.
Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.
Недавно Миллер рассказал, что, несмотря на космическую тематику, фильм снимали без использования хромакея. «Ни одного зеленого или синего экрана не использовали. Весь корабль был построен как декорация изнутри. Мы также создали огромную секцию внешней обшивки снаружи. Инопланетянин Рокки действительно был с нами все время», — отметил режиссер.
Сам Гослинг ранее рассказывал о проекте на фестивале CinemaCon: «Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации, а мы как раз любим такие проекты. Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».