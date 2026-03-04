7 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в марте

«Прикосновение» — редкий пример культового отечественного фильма в исконном значении слова «культовый» , то есть не просто популярного зрительского хита или завсегдатая кинокритических топов (хотя в нашем опросе и за него проголосовали четверо), а фильма с небольшой аудиторией, сложившейся как бы волей случая, в которой при этом можно отыскать непропорциональное количество восторженных почитателей, объявляющих фильм самым жутким хоррором или даже лучшим российским фильмом в истории (как сделала пара критиков по ссылке выше). Свою славу «Прикосновение» долгие годы набирало на интернет-форумах, где распространялось в виде мутной записи с видеокассеты. Есть чувство, что лоуфай-ограничения и ореол чуть ли не городской легенды сыграли ключевую роль в росте его репутации, однако точно проверить это предположение стало возможно только сейчас — посмотрев в прокате восстановленную с пленки 4К-версию картины.