Топ топов: как проголосовали участники опроса «50 лучших российских фильмов всех времен»

К 35-летию нового российского кинематографа «Афиша Daily» попросила 100 российских кинокритиков выбрать 50 лучших отечественных фильмов
за этот период. Вот их персональные десятки.

Персональные топы участников насчитывают 252 российских фильма. Подсчет велся по количеству упоминаний и месту, на которое критики ставили фильм в личном топ-10 (из 100 участников лишь четверо прислали общий список без мест). Лидером с большим отрывом стала драма «Хрусталев, машину!» Алексея Германа-ст.: 40 упоминаний, а у 12 респондентов она оказалась на первом месте. Около 45% названных в опросе картин (115!) получили лишь одно упоминание. Так персональные топы превратились в россыпь «тайных сокровищ» людей, которые годами пишут о российском кино.

Мы попросили кинокритиков, киножурналистов и кинообозревателей назвать 10 лучших, по их мнению, российских фильмов. Было два главных критерия отбора. Во-первых, это должно быть кино российского производства или копродукция с участием России. Во-вторых, картина должна была быть показана в РФ: на фестивале, в прокате или на стриминге. Если вам кажется, что опрос игнорирует совсем свежие работы, этому есть объяснение. Сбор данных занял продолжительное время, ведь мы обратились к 100 респондентам. Помимо этого, в нашем опросе было хронологическое ограничение: нужно было выбрать кино с 25.12.1991 (дата образования РФ) до 1.08.2025.

зара
абдуллаева

аля
александрова

татьяна
алешичева

тимур
алиев

«Искусство кино»

«Афиша Daily» / 
«Аля что-то сказала»

«Корюшка»

«Комендант кинокрепости»

1. Жмурки

2. Я тоже хочу

3. Три истории

4. Чеховские мотивы

5. Блокпост

6. Москва (2000)

7. Первые на Луне

8. Шультес

9. Шапито-шоу

10. В лучах солнца

1. Питер FM

2. Каникулы

3. Русалка

4. Алеша Попович и Тугарин Змей

5. Как Витька Чеснок вез
     Леху Штыря в дом инвалидов

6. Нелюбовь

7. Жмурки

8. Лето 

9. День радио

10. Ночной дозор

1. Черный квадрат

2. Три истории

3. Брат-2

4. Бумер

5. Особенности национальной охоты

6. Мама, не горюй

7. Хрусталь

8. Даун Хаус

9. Мастер и Маргарита (2023)

10. Сердце Пармы

1. Война

2. Капитан Волконогов бежал

3. Русский ковчег

4. Москва (2000)

5. Аритмия

6. Я тебя люблю/Я тебя не люблю

7. Милый Ханс, дорогой Петр

8. Один маленький ночной секрет

9. Мы жили счастливо

10. Здорово и вечно

алексей
артамонов

кирилл
артамонов

иван
афанасьев

елена
афанасьева

«Усы Никандера» 

«Кинокритика экс-курильщика»

«Серебряный дождь» / 
«Афанасьева ТВ & Digital»

1. Окраина

2. Груз 200

3. Хрусталев, машину!

4. Шультес

5. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных

6. Сказка

7. Сказка про темноту

8. Жить (2012)

9. Все умрут, а я останусь

10. Один маленький ночной секрет

1. Окраина

2. Один маленький ночной секрет

3. Капитан Волконогов бежал

4. Сказка

5. Возвращение

6. Шультес

7. Про уродов и людей

8. Лето 

9. Пришелец

10. Аритмия

1. Груз 200

2. Аритмия

3. Нуучча

4. Горько!

5. Нелюбовь

6. Трудно быть богом

7. Особенности национальной охоты

8. Стиляги

9. Кукушка (2002)

10. Страна ОЗ

1. Мастер и Маргарита (2023)

2. Лето 

3. Кончится лето

4. Утомленные солнцем

5. Брат-2

6. Дневной дозор

7. Прогулка

8. Garpastum

9. Географ глобус пропил 

10. Стиляги

катерина
белоглазова

вадим
богданов

илья
верхоглядов

екатерина
визгалова

«Дневник Патерсона» 

«Кино-Театр.Ру» / 
«Екатерина Визгалова пошевелилась»

1. Прикосновение

2. Окно в Париж

3. Хрусталев, машину!

4. Ворошиловский стрелок

5. Эйфория

6. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных

7. Жмурки

8. Свободное плавание

9. Кочегар

10. Жить (2012)

1. Левиафан

2. Купе номер шесть

3. Капитан Волконогов бежал

4. Аритмия

5. Морфий

6. Горько!

7. Айка

8. Ночной дозор

9. Страна ОЗ

10. Александра

1. Капитан Волконогов бежал

2. Человек из Подольска

3. Год рождения

4. Первые на Луне

5. Про уродов и людей

6. Мать и сын

7. Стиляги

8. Generation П

9. Мастер и Маргарита (2023)

10. Снег, сестра и росомаха

1. Левиафан

2. Елена

3. Время танцора

4. Шапито-шоу

5. Аритмия

6. Окно в Париж

7. Купе номер шесть

8. Тюльпан

9. Утомленные солнцем

10. Все умрут, а я останусь

денис
виленкин

спартак
волков

роман
волынский

павел
воронков

DenisVilenkin

«Канобу» / CHIEF'S

«Извините, что пропал на год»

«Птица Додо»

1. Родина

2. Москва (2000)

3. Трудно быть богом

4. Холодный фронт

5. Зимний путь

6. Ночной дозор

7. Левиафан

8. Пять бутылок водки

9. Страна ОЗ

10. Да и да

1. Капитан Волконогов бежал

2. Казнь

3. Папа, сдохни

4. Америкэн бой

5. Ночной дозор

6. Мастер и Маргарита (2023)

7. Тариф новогодний

8. Дурак

9. Аритмия

10. Кентавр

1. Хрусталев, машину!

2. Горько!

3. Снег, сестра и росомаха

4. Одиссея 1989

5. Жмурки

6. Все умрут, а я останусь

7. Первые на Луне

8. Неадекватные люди

9. Человек, который удивил всех

10. Левиафан

1. Ночной дозор

2. Питер FM

3. Бумер

4. Статский советник

5. Жмурки

6. Мастер и Маргарита (2023)

7. Майор

8. Как Витька Чеснок вез
     Леху Штыря в дом инвалидов

9. Лето 

10. Дылда

алина
герман

анастасия
гладильщикова

василий говердовский

анна
гоголь

«OK! Russia» / «улица балабанова»

«Профиль» / «Черничные киноночи»

«Афиша» / «КиноГовер»

«Кино Mail» «Киноревизор»

1. Туда

2. Втроем

3. Каникулы

4. Снегирь 

5. Фрау

6. Кончится лето 

7. Питер FM

8. Шапито-шоу 

9. Жмурки

10. Груз 200

1. Левиафан

2. Один маленький ночной секрет

3. Последняя сказка Риты

4. Разжимая кулаки

5. Аритмия

6. Человек, который удивил всех

7. Ангелы революции

8. Морфий

9. Мастер и Маргарита (2023)

10. Молодость

1. Груз 200

2. Хрусталев, машину!

3. Русский ковчег

4. Каникулы

5. Мастер и Маргарита (2023)

6. Война

7. Горько!

8. Левиафан

9. Ночной дозор

10. Хардкор

1. Жмурки

2. Брат-2

3. День выборов

4. Горько!

5. Страна ОЗ

6. Мастер и Маргарита (2023)

7. Ночной дозор

8. Все умрут, а я останусь

9. Прогулка

10. Сказка для старых

ярослав
головня

настасья
горбачевская

андрей
гореликов

максим
гревцев

«Канобу» «Рожденный заново»

Film.ru «киноводство»

«Okkoлокино»

«Кино-Театр.Ру» / 
Directed by Vasya Rogov

1. Казнь

2. Жмурки

3. Дурак

4. Война

5. О чем говорят мужчины

6. Неадекватные люди

7. Сердце Пармы

8. В августе 44-го

9. Майор

10. Кентавр

1. Три истории

2. Последняя сказка Риты

3. Один маленький ночной секрет

4. Каникулы

5. Капитан Волконогов бежал

6. История одного назначения

7. Первые на Луне

8. Неадекватные люди

9. Надо снимать фильмы о любви

10. Брат

1. Брат

2. Русский ковчег

3. Пыль

4. Утомленные солнцем

5. Живой

6. Прикосновение

7. Все умрут, а я останусь

8. Лето 

9. Особенности национальной охоты

10. Бумер

1. Война

2. Аритмия

3. Ангелы революции

4. Как я провел этим летом

5. Окно в Париж

6. Ночной дозор

7. Даун Хаус

8. Окраина

9. Мусульманин

10. Блокпост

наталья
григорьева

мари
григорян

ефим
гугнин

ная
гусева

«Кино-Театр.Ру»

«у Мари нет вкуса» 

«Т–Ж» / «Ефим Гугнит»

«Синема Рутин» / 
«кабинет доктора хали-гали»

1. Аритмия

2. Жить (2012)

3. Про уродов и людей

4. Милый Ханс, дорогой Петр

5. Хрусталев, машину!

6. Капитан Волконогов бежал

7. Даун Хаус

8. Пугало

9. День радио

10. Ночной дозор

1. Нелюбовь

2. Дурак

3. День радио

4. Сестры

5. Мастер и Маргарита (2023)

6. Каникулы

7. Ночной дозор

8. Стиляги

9. Батя

10. Фрау

1. Утомленные солнцем

2. Папа, сдохни

3. Ночной дозор

4. Особенности национальной охоты

5. Брат

6. Алеша Попович и Тугарин Змей

7. Кино про Алексеева

8. Изображая жертву

9. Капитан Волконогов бежал

10. Окраина

1. Утомленные солнцем

2. Кавказский пленник

3. Брат

4. Страна глухих

5. Хрусталев, машину!

6. Левиафан

7. Сердце мира

8. Под электрическими облаками

9. Дорогие товарищи!

10. Разжимая кулаки


гульназ
давлетшина

никита
демченко

антон
долин*

дмитрий
елагин

Film.ru / «синяя будка»

«Кинопоиск» /  «Седьмое искусство»

«Антон Долин»

«Киноведессы»

1. Про уродов и людей

2. Каникулы

3. Нелюбовь

4. Русалка

5. Жар-птица

6. Русский ковчег

7. Питер FM

8. Петровы в гриппе

9. Один маленький ночной секрет

10. Теснота

1. Окраина

2. Возвращение

3. Аритмия

4. Комбинат «Надежда»

5. Как Витька Чеснок вез
    Леху Штыря в дом инвалидов

6. Горько!

7. Алеша Попович и Тугарин Змей

8. Изображая жертву

9. Капитан Волконогов бежал

10. Мастер и Маргарита (2023)

1. Хрусталев, машину!

2. Елена

3. Чеховские мотивы

4. Окно в Париж

5. Груз 200

6. Верность

7. Шапито-шоу

8. Война Анны

9. Капитан Волконогов бежал

10. Сказка

1. Нелюбовь

2. Комбинат «Надежда»

3. Конференция

4. Сказка

5. Русский ковчег

6. Брат-2

7. Аритмия

8. Хрусталев, машину!

9. Костер на ветру

10. Возвращение

максим
ершов

ярослав
забалуев

катя
загвоздкина

андрей
загудаев

«Okkoлокино» / 
«Я видел свечение экрана»

«Информация к размышлению»

kinokatya

«Кроненберг нефильтрованный»

1. Страна ОЗ

2. Груз 200

3. Окраина

4. Франкофония

5. Кукушка (2002)

6. Возвращение

7. Капитан Волконогов бежал

8. Каникулы

9. Со мною вот что происходит

10. Аритмия

1. Гений

2. Милый Ханс, дорогой Петр

3. Шультес

4. Северный ветер

5. Под электрическими облаками

6. Война

7. Страна ОЗ

8. Жесткое время

9. Пыль

10. Все будет хорошо

1. Хрусталев, машину!

2. Русский ковчег

3. Ночной дозор

4. Брат-2

5. Шапито-шоу

6. Аритмия

7. Первые на Луне

8. Мы не можем жить без космоса

9. Надо снимать фильмы о любви

10. Страна ОЗ

1. Груз 200

2. Хрусталев, машину!

3. Брат

4. Шапито-шоу

5. Русский ковчег

6. Горько!

7. Прогулка

8. О чем говорят мужчины

9. Сибирский цирюльник

10. Питер FM

елена
зархина

станислав
зельвенский

олег
зинцов

ксения
ильина

Age Of Cinema

«Кинопоиск» / «зельвенский»

The Blueprint

«Искусство кино»

1. Возвращение

2. Изгнание

3. Казнь

4. Один маленький ночной секрет

5. Дылда

6. Мастер и Маргарита (2023)

7. Кончится лето

8. Капитан Волконогов бежал

9. Ника

10. Лето 

1. Хрусталев, машину!

2. Окраина

3. Шапито-шоу

4. Сердца бумеранг

5. Жесткое время

6. Сумасшедшая помощь

7. Бумер

8. Гололед

9. Отрыв

10. Особенности национальной охоты

1. Груз 200

2. Шультес

3. Левиафан

4. Два в одном

5. Хрусталев, машину!

6. Милый Ханс, дорогой Петр

7. Ладони

8. Шапито-шоу

9. Москва (2000)

10. Дети чугунных богов

Брат

Теснота

Шапито-шоу

Русский ковчег

Страна глухих

Ночной дозор

Елена 

Страна ОЗ

Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов 

Пугало

алихан
исрапилов

лев
карахан

дмитрий
карпюк

никита
карцев

Film.ru

«Искусство кино»

«Киномания»

«культура-шмультура»

1. Хрусталев, машину!

2. Окраина

3. Возвращение

4. Шапито-шоу

5. Русский ковчег

6. Про уродов и людей

7. Левиафан

8. Война

9. Теснота

10. Лето 

1. Брат

2. Окраина

3. Возвращение

4. Все умрут, а я останусь

5. Шультес

6. Шапито-шоу

7. Настройщик

8. Фауст

9. Снегирь

10. Большая поэзия

1. Научная секция пилотов

2. Мама, не горюй

3. Окраина

4. Хрусталев, машину!

5. Про уродов и людей

6. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных

7. Шультес

8. Сумасшедшая помощь

9. Зимний путь

10. Брат-3

1. Шапито-шоу

2. Окраина

3. Страна ОЗ

4. Чистый четверг

5. Я тоже хочу

6. Шультес

7. Теснота

8. Москва (2000)

9. Возвращение

10. Даун Хаус

иван
ковальчук

василий
корецкий

николай
корнацкий

всеволод
коршунов

«Культовые русские сериалы»

«Кинопоиск»

«Ведомости» / «Звоните Гайдаю!»

«Кабинет доктора К.»

1. Я тоже хочу

2. Возвращение

3. Родина

4. Хрусталев, машину!

5. Теснота

6. Брат

7. Жить (2010)

8. Изображая жертву

9. Елена

10. Овсянки

1. Окраина

2. Беловы

3. Молох 

4. Хрусталев, машину!

5. Сибирский цирюльник

6. Бубен, барабан

7. В субботу

8. Прикосновение

9. Зоология

10. Страна ОЗ

1. Горько!

2. Аритмия

3. Мастер и Маргарита (2023)

4. Трудно быть богом

5. Про уродов и людей

6. Бумер

7. Шультес

8. Шапито-шоу

9. Верность

10. Движение вверх

1. Хрусталев, машину!

2. Окраина

3. Молох 

4. Война

5. Возвращение

6. Юрьев день

7. Как я провел этим летом

8. Жить (2012)

9. Аритмия

10. Один маленький ночной секрет

валерия
косенко

оля
краснова

алина
кувшинникова

мария
кувшинова

«КиноТВ» / «Валерия и неделя чудес»

«хай тек лоу лайф» 

«2х2 Медиа»

1. Серп и молот

2. Возвращение

3. Снегирь

4. Каникулы

5. Шапито-шоу

6. Груз 200

7. Хрусталев, машину!

8. Один маленький ночной секрет

9. Верность

10. Страна ОЗ

1. Каникулы

2. Изображая жертву

3. Человек из Подольска

4. Легенда №17

5. Я тоже хочу

6. Теснота

7. Комбинат «Надежда»

8. Межсезонье

9. Особенности национальной охоты

10. Контакты

1. Брат 

2. Дурак

3. Нелюбовь

4. Питер FM 

5. Как Витька Чеснок вез
     Леху Штыря в дом инвалидов

6. Папа, сдохни

7. Нуучча

8. Капитан Волконогов бежал

9. Лето 

10. Филателия

1. Первые на Луне

2. Питер FM

3. Груз 200

4. Кто-нибудь видел мою девчонку?

5. Теснота

6. Разжимая кулаки

7. Отрыв

8. 1993

9. Все умрут, а я останусь

10. Бубен, барабан

сергей
кулешов

марина
латышева

артем
макарский

лариса
малюкова

«Искусство кино» / 
«Дефект Кулешова»

Proficinema

«Киномания» / 
Everybody's Doing It Now

«Новая газета» / 
«Кино с Ларисой Малюковой»

1. Шультес

2. Я тоже хочу

3. Хрусталев, машину!

4. Фауст

5. Овсянки

6. Свободное плавание

7. Окно в Париж

8. Мама, не горюй

9. Экипаж

10. Волнами

1. Трудно быть богом

2. Хрусталев, машину!

3. Груз 200

4. Дылда

5. Кукушка (2002) 

6. Ширли-мырли

7. Страна глухих

8. Елена

9. Майор

10. Кошечка

1. Трудно быть богом

2. Шапито-шоу

3. Гонгофер

4. Богиня: Как я полюбила

5. Синяя роза

6. Нелегал

7. Рядом

8. Пена

9. Еще один год

10. Житие Гореслава Чуждоземного

1. Хрусталев, машину!

2. Фауст

3. Брат

4. Время танцора

5. Окраина

6. Возвращение 

7. Кукушка (2002)

8. Мастер и Маргарита (2023)

9. Груз 200 

10. Прорва

ирина
марголина

михаил
моркин

карина
назарова

алиса
насртдинова

«Порядок снов»

«Кинопоиск» / Terminatarkovsky

«Психо и Я»

«сардинка на проводе»

1. Хрусталев, машину!

2. Нежный возраст

3. Возвращение

4. Груз 200

5. В субботу

6. Страна ОЗ

7. Мешок без дна

8. Разжимая кулаки

9. Капитан Волконогов бежал

10. Один маленький ночной секрет

1. Хрусталев, машину!

2. Груз 200

3. Страна ОЗ

4. Елена

5. Шапито-шоу

6. Окраина

7. Про уродов и людей

8. Сумасшедшая помощь

9. Экспресс

10. Капитан Волконогов бежал

1. Ландыш серебристый

2. Страна глухих

3. Капитан Волконогов бежал

4. Петровы в гриппе

5. Сестры

6. Аритмия

7. Теснота

8. Ночной дозор

9. Каникулы

10. Трудно быть богом

1. Хрусталев, машину!

2. Чистый четверг

3. Изображая жертву

4. Груз 200

5. Шапито-шоу

6. Еще один год

7. Страна ОЗ

8. Нуучча

9. Один маленький ночной секрет

10. Жар-птица

борис
нелепо

полина
николайчук

николай
никулин

олеся
новикова

RussoRosso / 
«Полночная Полли пишет» 

«Кинокритик против»

«увидимся в монтоке»

Зеленый слоник

Нежный возраст

Москва (2000)

Груз 200

Отец и сын

Следующее воскресение

Родина

Страус, обезьяна и могила

Комета

Осколки

1. Левиафан

2. Ворошиловский стрелок

3. Ширли-мырли

4. Груз 200

5. Глубже!

6. Мастер и Маргарита (2023)

7. Капитан Волконогов бежал

8. Брат-2

9. Аритмия

10. Прогулка

1. Чекист 

2. Мы жили счастливо 

3. Окно в Париж

4. Чувства Анны 

5. Один маленький ночной секрет

6. Волчок

7. Брат

8. Все умрут, а я останусь

9. Айка

10. Аритмия

1. Шапито-шоу

2. Один маленький ночной секрет

3. Неадекватные люди

4. Страна ОЗ

5. Нелюбовь

6. Окраина

7. Пепел и доломит

8. Коктебель

9. Мой папа Барышников

10. Нелегал

гордей
петрик

андрей
плахов

елена
плахова

маря
плевицкая

«Гордей Петрик»

«Коммерсантъ» / «Плахов»

«Коммерсантъ»

«маря против всех»

1. 8 1/2 долларов

2. Мама, не горюй

3. Война

4. Я тоже хочу

5. Сердца бумеранг

6. Дау. Вырождение

7. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных

8. Утомленные солнцем-2: Цитадель /
     Утомленные солнцем-2: Предстояние

9. Одиссея 1989

10. Дом под звездным небом

1. Груз 200

2. Молох 

3. Левиафан

4. Хрусталев, машину!

5. Капитан Волконогов бежал

6. Мастер и Маргарита (2023)

7. Особенности национальной охоты

8. Жить (2012)

9. Время танцора

10. Свободное плавание

1. Елена

2. Груз 200

3. Телец

4. Настройщик

5. Кукушка (2002)

6. Хрусталев, машину!

7. Сердце мира

8. Жить (2012)

9. Мастер и Маргарита (2023)

10. Сумасшедшая помощь

1. Особенности национальной охоты

2. Утомленные солнцем

3. Три истории

4. Хрусталев, машину!

5. Ночной дозор

6. Груз 200

7. Все умрут, а я останусь

8. Зимний путь

9. Дорогие товарищи!

10. Отпуск в октябре

дарина
поликарпова

зинаида
пронченко**

павел
пугачев

мария
ракитина

«дарина в командировке»

«Зинаида Пронченко»

«я и орсон уэллс»

What she said

1. Брат

2. Хрусталев, машину!

3. Нежный возраст

4. Питер FM

5. Я тебя люблю / Я тебя не люблю

6. Шапито-шоу

7. Последний лимузин

8. Страна ОЗ

9. Петровы в гриппе

10. Снегирь

Брат

Груз 200

Елена

Кукушка (2002)

Хрусталев, машину!

Настройщик

Снег в моем дворе

Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына

Время танцора

Русский ковчег

1. Брат-2

2. Как я провел этим летом

3. Ширли-мырли

4. Страна ОЗ

5. Ночной дозор

6. Срок

7. Сказка

8. Гитлер капут!

9. Северный ветер

10. Зеленый слоник

1. Все умрут, а я останусь

2. Левиафан

3. Страна глухих

4. Груз 200

5. Ночной дозор

6. Комбинат «Надежда»

7. Питер FM

8. Разжимая кулаки

9. Русалка

10. Аритмия

полина
резникова

ксения
рождественская

нина
ромодановская

владимир
ростовский

«Сериальное влечение»

Proficinema

Film.ru / «Руки Брессона»

1. Нелюбовь 

2. Питер FM

3. Сестры

4. Папа, сдохни 

5. Возвращение 

6. Дурак

7. Аритмия

8. Как Витька Чеснок вез
    Леху Штыря в дом инвалидов

9. Русалка

10. Неадекватные люди

1. Брат

2. Кочегар

3. Хрусталев, машину!

4. Шультес

5. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных

6. Шапито-шоу

7. Утомленные солнцем

8. Последний лимузин

9. Настройщик

10. Левиафан

1. Мусульманин

2. Ворошиловский стрелок

3. Нежный возраст

4. Кукушка (2002)

5. Остров

6. Трудно быть богом

7. Левиафан

8. Сердце мира

9. Сказка

10. Мастер и Маргарита (2023)

1. Прикосновение

2. Окраина

3. Хрусталев, машину!

4. Брат-2

5. Возвращение

6. Ночной дозор

7. Русалка

8. Страна ОЗ

9. Пугало

10. Мастер и Маргарита (2023)

анастасия
сенченко

гия
сичинава

оля
смолина

алена
солнцева

«Okkoлокино»

Cahiers du Sicho

Film.ru / «колыбельная для кошки»

«Алена Солнцева»

1. Брат

2. Елена

3. Брат-2

4. Утомленные солнцем

5. Шультес

6. Трудно быть богом

7. Ночной дозор

8. Окраина

9. Капитан Волконогов бежал

10. Аритмия

1. Елена

2. Изгнание

3. Фауст

4. Снег в моем дворе

5. В субботу

6. Неадекватные люди

7. Кончится лето

8. О чем говорят мужчины

9. Рассказы

10. Хороший мальчик

1. Нелюбовь

2. Страна ОЗ

3. Верность

4. Изображая жертву

5. Стиляги

6. Человек, который удивил всех

7. Ученик

8. Текст

9. Возвращение

10. Амбивалентность

1. Брат

2. Хрусталев, машину!

3. Телец

4. Магнитные бури

5. Настройщик

6. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных

7. Груз 200

8. Сумасшедшая помощь

9. Страна ОЗ

10. Нелюбовь

анна
сотникова

василий
степанов

сергей
сычев

дарья
тарасова

«Киномания» / Everybody's Doing It Now

«дневник в. степанова»

«Известия» / «Сычев. Кино»

«пластиковый синатра»

1. Нежный возраст

2. Москва (2000)

3. Богиня: Как я полюбила

4. Охота на пиранью 

5. Сердца бумеранг 

6. Синяя роза

7. Хрусталев, машину!

8. Жесть

9. Про уродов и людей

10. Питер FM

1. Хрусталев, машину!

2. Русский ковчег

3. Настройщик

4. Про уродов и людей

5. Снег в моем дворе

6. Дом под звездным небом

7. Сумасшедшая помощь

8. Сказка про темноту

9. Копейка

10. Гуляй, Вася!

1. Хрусталев, машину!

2. Груз 200

3. Телец

4. Хлебный день

5. Утомленные солнцем

6. В лучах солнца

7. Нелюбовь

8. Страна ОЗ

9. Чеховские мотивы

10. Шапито-шоу

1. Груз 200

2. Хрусталев, машину!

3. Русский ковчег

4. Ночной дозор

5. Страна ОЗ

6. Мне не больно

7. Дорогие товарищи!

8. Богиня: как я полюбила

9. Изображая жертву

10. Настройщик

яна
телова

евгений
ткачев

мария
токмашева

иван
трифонов

«яна, купи хлеба»

«Афиша Daily» / «Парни из Читальни»

«Кино-Театр.Ру»

into the streaming-verse

1. Про уродов и людей

2. Овсянки

3. Каникулы

4. Снегирь

5. Один маленький ночной секрет

6. Дневной дозор

7. Жить (2012)

8. Разжимая кулаки

9. Черный снег

10. Окно в Париж

1. Ночной дозор

2. Последний ронин

3. Белый список 

4. Каникулы

5. Трудно быть богом 

6. Окраина

7. Чекист

8. Изгнание

9. Груз 200

10. Перемирие

1. Жить (2012)

2. Про уродов и людей

3. Даун Хаус

4. Особенности национальной охоты

5. Изображая жертву

6. Аритмия

7. Прогулка

8. Горько!

9. Утомленные солнцем

10. Простые вещи

1. Левиафан

2. Возвращение

3. Аритмия

4. Капитан Волконогов бежал

5. Лето 

6. Ночной дозор

7. Овсянки

8. Русалка

9. День радио

10. Небесные жены луговых мари

михаил
трофименков

стас
тыркин

алексей
филиппов

елена
фомина

«Коммерсантъ»

Stas Tyrkin Inc.

«Кино-Театр.Ру» /
«Тинтина вечно заносит в склепы»

«РБК Life» / «Вудинормаллен»

1. Брат

2. Брат Дэян

3. Время танцора

4. Дом

5. Железная пята олигархии

6. Живой

7. Окраина

8. Особенности национальной охоты

9. Страна глухих

10. Странное время

Волчок

Дом под звездным небом

Елена

Капитан Волконогов бежал

Лето 

Молох 

Снег в моем дворе

Хрусталев, машину!

Чеховские мотивы

Я тоже хочу

1. Про уродов и людей

2. Ангелы революции

3. Человек, который удивил всех

4. Сердце мира

5. Бубен, барабан

6. Теснота

7. Продукты 24

8. Мешок без дна

9. Змеиный источник

10. Куда мы едем?

1. Особенности национальной охоты

2. Русалка

3. Хоттабыч

4. Стиляги

5. Изображая жертву

6. Волчок

7. Настройщик

8. Нелюбовь

9. Человек из Подольска

10. Мастер и Маргарита (2023)

антон
фомочкин

светлана
хохрякова

алексей
хромов

марат
шабаев

AF

«Московский комсомолец» 

«Лайфхакер» / «Кинокротик»

«Кинопоиск» / The First Picture Show 

1. Медея

2. Generation П

3. Зимний путь

4. Родина

5. 4

6. Купе номер шесть

7. Левиафан

8. Страна ОЗ

9. Четырнадцать цветов радуги

10. Дневной дозор

1. Окраина

2. Хрусталев, машину!

3. Три истории

4. Сказка

5. Москва (2000)

6. Замок

7. Кукушка (2002)

8. Возвращение

9. Ангелы революции

10. Свободное плавание

1. Петровы в гриппе

2. Питер FM

3. Мастер и Маргарита (2023)

4. Утомленные солнцем

5. Окно в Париж

6. Про уродов и людей

7. Даун Хаус

8. Левиафан

9. О чем говорят мужчины

10. Ночной дозор

1. Шапито-шоу

2. Петровы в гриппе

3. Груз 200

4. Ночной дозор

5. Возвращение

6. Ширли-мырли

7. Утомленные солнцем

8. Страна ОЗ

9. Нежный возраст

10. Мастер и Маргарита (2023)

константин
шавловский

юлия
шагельман

влад
шуравин

кино
про тебя

«Коммерсантъ»

«Т–Ж» / «Оревуар, Шошанна!»

«кино про тебя»

1. Мать и сын

2. Увлеченья

3. Груз 200

4. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных

5. Хрусталев, машину!

6. Зима, уходи!

7. Время танцора

8. Нежный возраст

9. Шапито-шоу

10. Один маленький ночной секрет

1. Анкор, еще анкор!

2. Нелюбовь

3. Война Анны

4. Капитан Волконогов бежал

5. Один маленький ночной секрет

6. Кукушка (2002)

7. Свои

8. Хрусталев, машину!

9. Монах и бес

10. Снегирь

1. Папа, сдохни

2. Последняя «Милая Болгария»

3. Куда мы едем?

4. Утомленные солнцем

5. Слоны могут играть в футбол

6. День выборов

7. Особенности национальной охоты

8. Капитан Волконогов бежал

9. Коктебель

10. Кочегар

1. Я тоже хочу

2. Левиафан

3. Коктебель

4. Дурак

5. Капитан Волконогов бежал

6. Как я провел этим летом

7. Возвращение

8. Остров

9. Разжимая кулаки

10. Ворошиловский стрелок

* Антон Долин внесен Минюстом в реестр иноагентов
** Зинаида Пронченко внесена Минюстом в реестр иноагентов

Главный редактор: Александра Садыкова-Левина. Редакторы: Тимур Алиев и Евгений Ткачев. Фоторедактор: Екатерина Кокина, Андрей Заплатин и Антон баклыков. Арт-директор: Артём Хайрец. Дизайн и вёрстка: Екатерина Полякова

