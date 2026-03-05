Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского

Режиссером и сценаристом проекта станет создатель «Жаркого соперничества» Жакоб Тирне. В центре сюжета взаимоотношения величайшего философа Аристотеля и своенравного юного принца Александра на фоне угасания Афинской империи. Действие разворачивается в атмосфере дворцовых интриг и жестоких войн. Их неожиданная дружба меняет ход истории. В основу сериала ляжет «Золотая середина» канадской писательницы Аннабель Лион.