Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского

Netflix выпустит сериал «Александр», посвященный юности Александра Македонского. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером и сценаристом проекта станет создатель «Жаркого соперничества» Жакоб Тирне. В центре сюжета взаимоотношения величайшего философа Аристотеля и своенравного юного принца Александра на фоне угасания Афинской империи. Действие разворачивается в атмосфере дворцовых интриг и жестоких войн. Их неожиданная дружба меняет ход истории. В основу сериала ляжет «Золотая середина» канадской писательницы Аннабель Лион.
Канадский сериал «Жаркое соперничество» вышел в ноябре на стриминговом сервисе Crave, а также нескольких других площадках. В его основу легла серия романов Рейчел Рид «Game Changers».
В центре истории оказались хоккеисты из разных стран, связанные запутанными взаимоотношениями и серьезными спортивными амбициями. Проект понравился зрителям и завирусился в соцсетях благодаря своим романтическим линиям.