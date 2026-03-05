Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации

Впервые после реконструкции свои двери откроет бывшая швейная фабрика «Адонис» 1825 года постройки. НУР станет первым крупным событием в новом креативном кластере. Здесь покажут инсталляцию «Chord 16:3» Саши Соколова — композитора, чья музыка звучит в голливудских трейлерах к «Капитану Америке» и «Людям Икс».