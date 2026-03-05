Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации

С 28 по 31 мая в Казани пройдет пятый юбилейный фестиваль медиаискусства НУР. Организаторы раскрыли первую часть программы и адреса.
В отреставрированном Особняке Демидова (бывший Дворец бракосочетаний) медиахудожник Дмитрий Масаидов и композитор Николай Попов представят интерактивную инсталляцию. Роботы-гуманоиды российского производства, обучением которых Масаидов занимался несколько лет, попытаются воспроизвести музыкальное произведение по цифровым инструкциям, оставленным «композитором».
Впервые после реконструкции свои двери откроет бывшая швейная фабрика «Адонис» 1825 года постройки. НУР станет первым крупным событием в новом креативном кластере. Здесь покажут инсталляцию «Chord 16:3» Саши Соколова — композитора, чья музыка звучит в голливудских трейлерах к «Капитану Америке» и «Людям Икс».
Впервые в лайнапе НУРа появились международные участники. Южнокорейская арт-студия The Sway, известная по церемонии открытия Олимпиады в Пекине-2008, покажет эксперимент с лазером, превращающим лица зрителей в цифровые частицы. А команда шоу-технологов LaserFX совместно с художником Петром Никифоровым создаст кинетическую скульптуру «Код ритма».
Центральной точкой фестиваля впервые станет экстрим-парк «Урам». Самый масштабный объект НУРа разместится в здании Казанского цирка. Имя художника, который на три дня заполнит арену космической инсталляцией, пока держится в секрете.