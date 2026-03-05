«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое

Афиша Daily
Фото: Ирина Антонова/@voguerussia

Книжная сеть «Читай-город» зафиксировала значительный рост интереса читателей к биографиям и мемуарам о женщинах. В 2025 году такие книги покупали в 2 раза чаще, чем в 2024, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети.

«Несмотря на дисбаланс — книг о мужчинах продается в четыре раза больше, чем о женщинах, — динамика 2025 года показывает сдвиг: доля продаж книг о женщинах в топе выросла почти вдвое по сравнению с 2024 годом. Это может говорить не просто о количественном росте, а о смене культурного запроса — читатели все чаще ищут женские голоса в истории, политике и искусстве», — говорится в сообщении.

Так, по данным «Читай-города», в топ-10 самых продаваемых биографий о женщинах вошли «Мемуары» Екатерины II, «Дневники княжон Романовых» Хелен Раппопорт, книга Льва Данилкина о бывшем директоре Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой, а также издания о Фаине Раневской, Анне Винтур, Коко Шанель, Евгении Гинзбург, Зое Богуславской, Лилианне Лунгиной и принцессе Диане.

Как добавили в пресс-службе, 5 из 10 книг топа связаны с судьбами женщин в советскую эпоху, и только три посвящены иностранкам. Этот список резко контрастирует с рейтингом 2024 года, который возглавляли мемуары поп- и кей-поп-исполнительниц.

Ранее в «Читай-городе» отмечали, что среди мужских выделяется биография Петра l. Большинство россиян считают ее самой интересной. Часто покупают и книгу о летчике-космонавте Юрии Гагарине.

Расскажите друзьям