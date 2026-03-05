Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино

Афиша Daily
Фото: ФТС России

В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили у пассажира часть метеорита Дронино. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Общий вес найденного груза — три килограмма. Его пытались вывезти в Дубай. Как сообщается, 32-летний иностранный гражданин спрятал его в багаже среди личных вещей. Мужчину остановили на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. 

Всего у него нашли два фрагмента минеральных пород: один из них — необработанный весом 250 грамм, другой —  отшлифованный с трех сторон весом 2,75 килограмм. Иностранец рассказал, что «куски металла» ему подарил друг, а о таможенных правилах он не знал.

Экспертиза установила, что необработанный фрагмент породы был частью железного метеорита Дронино, оказавшегося на Земле в результате метеоритного дождя в апреле 2003 года в Касимовском районе Рязанской области. Второй фрагмент, согласно заключению специалиста, культурной ценности не представляет.

На мужчину возбудили два административных дела — по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений). Ему грозит штраф и конфискация товара.

