В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино

В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили у пассажира часть метеорита Дронино. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.



Общий вес найденного груза — три килограмма. Его пытались вывезти в Дубай. Как сообщается, 32-летний иностранный гражданин спрятал его в багаже среди личных вещей. Мужчину остановили на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля.



Всего у него нашли два фрагмента минеральных пород: один из них — необработанный весом 250 грамм, другой — отшлифованный с трех сторон весом 2,75 килограмм. Иностранец рассказал, что «куски металла» ему подарил друг, а о таможенных правилах он не знал.