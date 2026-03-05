Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ

Юрий Сапрыкин занял позицию директора по развитию Музея ОБЭРИУ. Об этом говорится в соцсетях организации.



«В том, как наследие обэриутов доходит до нас и открывается разными новыми сторонами, действительно есть что-то необъяснимое. Это цепочка почти мистических случайностей. <…> Мне кажется, обэриуты — это такая темная таинственная звезда, которая странным образом продолжает светить, и ее лучи становятся все ярче», — прокомментировал назначение Сапрыкин.



