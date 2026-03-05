Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ

Фото: @forevernotes

Юрий Сапрыкин занял позицию директора по развитию Музея ОБЭРИУ. Об этом говорится в соцсетях организации.

«В том, как наследие обэриутов доходит до нас и открывается разными новыми сторонами, действительно есть что-то необъяснимое. Это цепочка почти мистических случайностей. <…> Мне кажется, обэриуты — это такая темная таинственная звезда, которая странным образом продолжает светить, и ее лучи становятся все ярче», — прокомментировал назначение Сапрыкин.

 

Источник: @oberiu_museum

Сапрыкин также руководит образовательным проектом о русской литературе «Полка». Ранее занимался спецпроектами медиа «Кинопоиска» и занимал позицию главного редактора журнала «Афиша».

Музей ОБЭРИУ в квартире Александра Введенского открылся в декабре 2025 года. Это первое место памяти содружеству. Он находится в квартире Александра Введенского на Съезжинской улице.

ОБЭРИУ (Объединение реального искусства) — группа писателей и творческих деятелей, которая зародилась в Ленинграде в 1928 году. В группу включают Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого, Константина Вагинова, Юрия Владимирова, Игоря Бахтерева, Дойвбера Левина.

