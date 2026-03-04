Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним

Афиша Daily
Фото: Marek Studzinski/Unsplash

Губернатор Петербурга Александр Беглов временно запретил продажу топлива несовершеннолетним в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Запрет будет действовать с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях. Как отмечается в решении, мера направлена на «снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях». Соблюдение запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга.

В конце февраля Росстат сообщил, что средние потребительские цены на бензин в России с 16 по 24 февраля 2026 года выросли на 17 копеек — до 66,02 рубля за 1 литр, дизель подорожал на 3 копейки, до 77,37 рублей. В Москве и Петербурге за прошедший период рост цен на автомобильный бензин составил 0,2% и 0,4% соответственно.

