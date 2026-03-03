Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости

Блогер и журналистка «Афиши Daily» Аля Александрова прочитает лекцию «Тренд на нишевость: почему культура запрещает нам быть обычными». Место встречи ― Ad Marginem Warehouse в московском арт-пространстве «Фабрика». Начало ― 7 марта в 18.00.
Нишевыми называют людей с необычным стилем, интересами и мировоззрением. Сейчас в интернете и поп-культуре бум нишевости, а нормис ― суть ли не главное оскорбление.
В своей лекции Аля Александрова расскажет, почему уникальность и индивидуальность стали главной ценностью, а также проследит путь нонконформизма в европейской культуре.
«Ad Marginem у нас в стране — главный поставщик критических эссе, философских трудов и других важных людей. Но часто судьба этих книг — быть купленными в стремлении показаться интеллектуальным или нишевым, а потом пылиться на полке. Издательство предложило мне разобраться в том, откуда корни у тренда на нишевость, и мы придумали лекцию про историю нонконформизма», ― отметила Александрова.
Вход на мероприятие свободный по регистрации. Организаторы приглашают любителей Делеза, читателей Тимоти Мортона, фанатов Марка Фишера и всех сочувствующих.