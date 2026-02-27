Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»

Примаченко появится на экране в образе покупательницы, которая приходит вместе с мужем на просмотр квартиры и в присутствии героини Карины Разумовской признается, что ей не нравится слишком простой цвет кухни. «Я появилась в очень коротком эпизоде в роли самой себя. Правда, при этом у меня был молодой муж. Режиссер сказал, что это теперь модно. Поиграть в это было забавно — в отличие от тех десяти секунд, когда мне пришлось говорить слова на камеру», — призналась Примаченко.