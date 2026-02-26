Стали известны номинанты на премию «Ника»

Сергея Агина номинировали за лучшую работу художника дважды — за фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и за «Август». Над последним он работал с Владимиром Гудилиным и Юлией Макушиной. Их конкурентами в борьбе за премию будут Сергей Зайков и Алексей Падерин («Пророк»).