РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Микейла Коэл заканчивает картины Иэна Маккеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисках подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»
Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста

Стали известны номинанты на премию «Ника»

Афиша Daily
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Стали известны номинанты на национальную премию кинематографических искусств «Ника». Его опубликовали на сайте премии. Церемония вручения «Ники» состоится 23 марта в Театре Моссовета в Москве.

На награду «Лучший игровой фильм» будут претендовать картины «Август», «Ветер», «Здесь был Юра», «Лермонтов» и «Пророк. История Александра Пушкина». Лучшим режиссером года могут стать Бакур Бакурадзе, Феликс Умаров и Сергей Члиянц.

Среди сценаристов номинантами премии стали Юрий Арабов и Евгений Водолазкин («Авиатор»), Бакур Бакурадзе («Лермонтов»), Петр Луцык и Алексей Саморядов («Ветер»). Среди операторов за победу поборются Данила Горюнков («Ветер»), Павел Фоминцев («Лермонтов») и Михаил Хасая («Пророк»).

В актерских номинациях представлены Сергей Безруков («Август»), Юра Борисов («Пророк»), Константин Хабенский («Здесь был Юра»), а также Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»), Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки») и Юлия Снигирь («Мой сын»).

За роли второго плана номинации получили Даниил Воробьев («Август»), Сергей Гилев («Пророк»), Владимир Машков («В списках не значился»), Софья Гершевич («Лермонтов»), Елена Лядова («Чистый лист») и Аня Чиповская («Пророк»).

В категории «Лучшая работа режиссера монтажа» выделили Илью Лебедева («Август»), Марию Лихачеву («Пророк»), Александра Пака («Волчок»), в категории «Лучшая музыка к фильму» — Kick Chill, Александра Демьянова («Здесь был Юра»), Дмитрия Емельянова («Август») и Райана Оттера («Пророк»).

Сергея Агина номинировали за лучшую работу художника дважды — за фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и за «Август». Над последним он работал с Владимиром Гудилиным и Юлией Макушиной. Их конкурентами в борьбе за премию будут Сергей Зайков и Алексей Падерин («Пророк»).

Претендентами на наградц за лучший сериал года стали «Аутсорс», «Бар один звонок», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции». Премию «Лучший неигровой фильм» получит «В поисках Андрея Рублева» Орхана Абулова, «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете» Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой или «Киноязык эпохи: Лев Кулешов» Андрея Истратова.

Наконец, в анимационной категории победителя определят между проектами «Булгаков» Станислава Соколова, «На выброс» Константина Бронзита и «Отель Онегин»» Ирины Евтеевой. Открытием года могут стать режиссеры Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета»), Сергей Малкин («Здесь был Юра») и Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»).

Расскажите друзьям