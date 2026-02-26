Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»

В возрасте 57 лет скончался актер Владимир Довжик. Об этом сообщил театр «Человек», в котором артист служил с 1998 года.
«В 1998 году он пополнил труппу театра „Человек“, выступив как актер и режиссер спектаклей „Приключения бегемотика Бантика“ и „Про Машу“, а также исполнив одну из главных ролей в спектакле „Искусство“. Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего Театра», ― отметили в театре.
В 1993 году Довжик окончил ВТУ имени Бориса Щукина. Всего на его счету более сотни киноролей. Из самых известных ― юрист в сериале «Бригада», нейрохирург Юрий Михайлвич Шейнман в «Склифосовском», владелец клиники в Рязани Ефим Борисович Ширман в «Интернах», кинорежиссер Ян Рид в фильме об актрисе Гурченко.
Актер также сыграл в сериалах «Живой Пушкин» с Леонидом Парфеновым, «Тайна Лилит», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш», «Мамочки» и «Шелест», в фильмах «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина и «На Муромской дорожке» Федора Петрухина.