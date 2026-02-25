Вышел новый трейлер фильма «Мортал Комбат-2»

На ютуб-канале Warner Bros. появился свежий трейлер фильма «Мортал Комбат-2». В зарубежном прокате картина стартует 8 мая.
Сюжет сиквела продолжает историю оригинала 2021 года: Шан Цзун (Чинь Хань) пытается уничтожить чемпионов Земли до начала десятого турнира.
«На этот раз любимые фанатами чемпионы — к которым присоединяется сам Джонни Кейдж — оказываются сведены друг с другом в финальной, без правил, кровавой и беспощадной битве, чтобы остановить темную власть Шао Кана, угрожающую самому существованию Земного царства и его защитников», ― гласит официальный синопсис.
По словам сценариста Джереми Слейтера, в новой части зрителей ждет настоящий турнир Mortal Kombat. Туда отправятся как герои первой части ― Джонни Кейдж (Карл Урбан), Лю Кан (Луди Линь), Джакс (Микад Брукс), Соня Блейд (Джессика МакНэми), так и новички ― Китана (Аделина Рудольф), Джейд (Тати Габриель), Куан Чи (Деймон Херриман) и Шао Кан (Мартин Форд). Режиссером стал автор оригинального фильма Саймон МакКуойд.
Предыдущий фильм «Мортал Комбат», вышедший в апреле 2021-го, заработал в прокате 84,4 млн долларов. Еще до выхода сиквела New Line анонсировала третью часть франшизы.