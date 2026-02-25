Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира

Компания Vertical выпустила первый трейлер фильма «Гамлет» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Действие перенесено в южноазиатскую общину современного Лондона. Мировая премьера запланирована на 10 апреля.
Главную роль — мужчины, желающего отомстить за смерть отца и бросить вызов коррумпированной семейной империи, — исполняет Риз Ахмед, известный по фильму «Звук металла». Его герой возвращается домой на похороны отца и узнает, что дядя Клавдий (Арт Малик, «Девушка из каюты №10») собирается жениться на его недавно овдовевшей матери Гертруде (Шиба Чаддха, «Бадхаай До»).
К Гамлету является призрак отца (Авиджит Датт, «Отель „Мэриголд“: Заселение продолжается») — и главный герой узнает, что убийство организовал Клавдий. «Мой дядя — причина всего этого. В нашем доме живет злодей», — говорит Ахмед в трейлере.
Режиссером выступил Анейл Кария, сценарий написал Майкл Лесли. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в августе 2025 года.