Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть

Фото: No Revisions/Unsplash

Среднее число приемов пищи у россиян за пять лет снизилось с 4 до 3,6 в день. Это связано с заботой о здоровье и желанием похудеть, говорится в исследовании независимой компании ICMR («ГФК-Русь») для РИА Новости.

Сильнее всего изменения затронули перекусы. Доля тех, кто ест пять раз в день и чаще, за это время сократилась с 42% до 29%. Почти 40% россиян, по данным исследования, придерживаются ограничений в питании — чаще всего из-за заботы о здоровье.

Среди продуктов и напитков россияне чаще всего сокращают потребление алкоголя (69%), газировки (67%) и сладостей (55%). Среди мотиваций также выделяют снижение веса: доля желающих похудеть выросла до 37% (плюс 4 процентных пункта к 2022 году), у женщин этот показатель достигает 39%.

Данные собрали в 2025 году: в опросе участвовали около 14 тыс. человек, которые заполняли дневники питания в будни и выходные. Всего аналитики изучили 47 тыс. ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводили в 2019 году.

Согласно данным Росстата на начало года, россияне тратят на еду почти 40% доходов.  В последний раз столь высокие показатели были в 2008 году. 

