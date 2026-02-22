Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию

Фил Спенсер, возглавлявший игровое подразделение Xbox на протяжении 12 лет, принял решение уйти на пенсию. Он проработал в компании 38 лет, начав карьеру стажером в 1988 году и став ключевой фигурой в развитии игрового бизнеса Microsoft.