К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта

Сеть австралийских кинотеатров Hoyts представила ведра для попкорна в форме шлема космонавта. Выпуск необычных аксессуаров приурочен к премьере фантастического фильма «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли.
Ведро выполнено в форме красного шлема с прозрачным забралом и черными элементами вокруг. Макушка головного убора открывается. Дизайн повторяет скафандр главного героя.
Сам фильм выйдет 20 марта, а его продолжительность составляет 2 часа 36 минут.
Картина основана на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, Райленд Грейс (Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.
Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.
«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации — а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».