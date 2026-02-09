В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»

Фото: Amazon MGM Studios

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали новый трейлер фильма «Проект „Конец света“», главную роль в котором исполнил Райан Гослинг («Барби», «Ла-Ла Ленд»).

Актер сыграл в картине бывшего молекулярного биолога и школьного учителя, который стал астронавтом. По сюжету герой однажды просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался.

Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему тау Кита, которая находится в 12 световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.

Видео: Amazon MGM Studios/YouTube

Трейлер показывает, что персонаж Гослинга оказывается в космосе не в одиночестве. Он сталкивается с неизвестным существом. Оно, как считает мужчина, оказалось в той же ситуации, что и он сам: его родная планета тоже находится под угрозой.

Картина основана на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». Ее премьера в мировом прокате запланирована на 20 марта.

Партнершей Гослинга на экране стала Сандра Хюллер («Анатомия падения»). В фильме также снялись Лайонел Бойс, Кен Люн и Милана Вайнтруб.

Режиссерами ленты выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.

