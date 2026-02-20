Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный

С сегодняшнего дня на 14 магистралях Москвы начинает действовать режим «зеленой волны», сообщает Дептранс. Новая настройка светофоров будет работать ежедневно с полуночи до пяти утра.
Автомобилисты смогут проехать несколько участков дороги подряд, не останавливаясь на красный. Система последовательно включает зеленый свет, учитывая расстояния между светофорами, а также реальную и разрешенную скорость движения.
Например, если двигаться со скоростью около 55–60 километров в час, то можно преодолеть проспект Вернадского без единой остановки на красный сигнал светофора.
«Зеленая волна» будет работать на следующих автомагистралях
- Дмитровское шоссе
- Алтуфьевское шоссе
- Щелковское шоссе
- Шоссе Энтузиастов
- Рязанский проспект
- Волгоградский проспект
- Проспект Андропова
- Каширское шоссе
- Липецкая улица
- Варшавское шоссе
- Профсоюзная улица
- Ленинский проспект
- Проспект Вернадского
- Мичуринский проспект
Мера реализована в рамках Стратегии развития транспорта Москвы до 2030 года. Как пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новый режим позволит равномерно распределять трафик с учетом загрузки дорог, в том числе в ночные часы.