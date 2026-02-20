19 февраля в Москве образовались 80-сантиметровые сугробы. Эта высота стала рекордом за все 72 года метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на обсерваторию МГУ имени Михаила Ломоносова.
По данным Росавиации, во время вчерашнего снегопада аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 320 рейсов: 160 — на вылет, 160 — на прилет. На запасные аэродромы ушли шесть рейсов. Отменены на прилет и вылет 19 рейсов (в том числе 6 рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 10.00, задержаны на время более двух часов 14 рейсов.
Сервисы доставки, в том числе «Яндекс Лавка», «Самокат» и «Вкусвилл», предупредили пользователей о возможной задержке доставки заказов. В связи с метелью приостановлена работа канатной дороги «Воздушный трамвай» на ВДНХ. Коммунальные службы столицы продолжают убирать снег в усиленном режиме.