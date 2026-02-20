Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «ФУТУРА бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»

В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений

Афиша Daily
Фото: RussianService BBC/Flickr

19 февраля в Москве образовались 80-сантиметровые сугробы. Эта высота стала рекордом за все 72 года метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на обсерваторию МГУ имени Михаила Ломоносова.

По данным Росавиации, во время вчерашнего снегопада аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 320 рейсов: 160 — на вылет, 160 — на прилет. На запасные аэродромы ушли шесть рейсов. Отменены на прилет и вылет 19 рейсов (в том числе 6 рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 10.00, задержаны на время более двух часов 14 рейсов. 

На фоне непогоды пробки в столице достигли 8 баллов, по данным сервиса «Яндекс Карты». Кроме того, длительность поездки в Москве и Московской области на такси утром выросла на 30%. В сервисе добавили, что это повлияло на цену. 

Сервисы доставки, в том числе «Яндекс Лавка», «Самокат» и «Вкусвилл», предупредили пользователей о возможной задержке доставки заказов. В связи с метелью приостановлена работа канатной дороги «Воздушный трамвай» на ВДНХ. Коммунальные службы столицы продолжают убирать снег в усиленном режиме.

Расскажите друзьям