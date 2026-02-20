Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев

В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Фото: Conaco

Актер Кунал Найяр, известный по роли Раджа Кутраппали в ситкоме «Теория большого взрыва», рассказал, что по ночам анонимно помогает людям через краудфандинговую платформу GoFundMe.

По его словам, он использует свое состояние для оплаты медицинских счетов случайных семей, называя это своей «тайной миссией». Состояние актера оценивается в 45 млн долларов. Он заработал эти средства благодаря участию в сериале, где получал по 1 млн долларов за серию.

В интервью iPaper актер признался, что деньги не стали для него бременем, а, напротив, дали возможность менять жизни людей к лучшему. Помимо оказания помощи с медицинскими счетами, актер также поддерживает благотворительные организации для животных.

В январе друг Мики Рурка запустил кампанию по сбору средств для оплаты долгов актера. А после недавней смерти Джеймса Ван Дер Бика от рака его семья собрала более 2,6 млн долларов через GoFundMe, чтобы покрыть медицинские расходы и сохранить стабильность для детей.
 

