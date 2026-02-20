«Когда я впервые прочитал сценарий, то у меня появилось ощущение, как будто я сходил на сессию к психологу. Он произвел эффект антидепрессанта. Настолько он простой, понятный, честный и при этом настолько близкий мне. Я сам был женат и проходил через развод и связанные с ним перипетии. Сначала у тебя одни отношения с человеком, потом — другие. Как соблюсти баланс чувств и как построить новые отношения на месте старых? Мне кажется, что обязанность пары, даже если она расстается, — сохранить если не дружеские, то по крайней мере человеческие отношения. Особенно, если у вас есть ребенок, как у наших героев в фильме. Так что эта история затронула какие-то самые важные части моей души», — признался Артем Ткаченко.