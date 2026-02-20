Умер солист Shortparis Николай Комягин
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта

Prime Video объявила дату выхода второго сезона библейского сериала «Дом Давида». Премьера состоится 27 марта.

Сериал рассказывает о пути Давида от скромного пастуха до царя Израиля. История начнется с его помазания пророком Самуилом и закончится культовым противостоянием с Голиафом.

Второй сезон расскажет о последствиях битвы Давида с Голиафом и восхождении Давида на трон. Разбираясь в политике дворца, зависти своей семьи и завязывающемся романе, Давид все глубже погружается в свою судьбу и узнает, что значит стать великим лидером.

Шоу, стартовавшее с тремя эпизодами 27 февраля прошлого года, посмотрели 22 млн зрителей за первые 17 дней. По данным стриминга, «Дом Давида» вошел в десятку лучших новых сериалов в США. Последняя серия первого сезона вышла на Prime Video 3 апреля 2025 года.

Роль Давида исполняет начинающий актер Майкл Искандер. В сериале также снялись Али Сулиман, Инди Льюис, Яли Тополь Маргалит, Давуд Гадами и другие.

Сериал создали Джон Эрвин («Американский неудачник») и Джон Ганн («Обыкновенные ангелы»). Они также будут работать и над вторым сезоном.

