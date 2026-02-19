Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер драмы «Зверь», в которой главные роли исполнили Расселл Кроу («Гладиатор») и Люк Хемсворт («Мир Дикого Запада»).
Фильм выйдет в зарубежный кинопрокат 10 апреля. Он расскажет о некогда грозном чемпионе ММА, который много лет провел вдали от спорта, пытаясь построить более спокойную жизнь. Но онажды его младший брат оказывается в опасности.
Это возвращает бывшего чемпиона к самым суровым реалиям боев. Воссоединившись с тренером, который когда‑то сделал его легендой, герой решается на поединок против действующего самого сильного действующего спортсмена.
Сценарий к фильму написали Дэвид Фриджерио и Кроу. В актерский состав картины вошли Дэниел Макферсон, Брен Фостер, Эми Шарк, Моджан Ария и Келли Гейл.
Ранее в сети появился трейлер фильма «Нюрнберг» с Расселом Кроу. Картина выйдет в российский прокат 19 марта.