Автостат: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире

Фото: order_242/Wikimedia Commons

С 2022 по 2026 год средние цены на новые автомобили в России увеличились на 46% и достигли 3,5 млн рублей. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Согласно его публикации, средняя цена новой легковой машины в России превысила 45 тыс долларов. По словам Целикова, автомобили в РФ становятся одними из самых дорогих в мире.

Ориентировочные средние цены на новые легковые автомобили составляют:
 

  • В Канаде — 62 тыс. долларов;
  • Великобритании — 61 тыс. долларов;
  • США — 52 тыс. долларов;
  • Израиле — 50 тыс. долларов;
  • России — 45 тыс. долларов;
  • Германии — 40 тыс. долларов;
  • Австралии — 35 тыс. долларов;
  • Южной Корее — 30 тыс. долларов;
  • Китае — 22 тыс. долларов;
  • Японии — 22 тыс. долларов;
  • Индии — 11 тыс. долларов.

Целиков добавил, что средневзвешенные цены определяются структурой рынка. Высокие цены в США и Канаде связаны с большой долей на рынке крупных внедорожников и пикапов (более половины). В Великобритании выше доля премиального сегмента и высокий курс фунта стерлингов. В Израиле высокие ввозные тарифы. 

Низкие цены в Китае обусловлены конкуренцией и ценовыми войнами, объяснил эксперт. Стоимость авто в России связана с тарифной политикой. Структура рынка смещена в сторону относительно дешевых отечественных и китайских машин, однако при импорте или крупноузловой сборке цена растет в среднем вдвое.




 

