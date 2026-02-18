Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ

Прокатчик Kinomania поделился с «Афишей Daily» локализованным трейлером «Охоты за тенью» ― криминального экшн-триллера с Джеки Чаном. Фильм выйдет в российский прокат 12 марта.
Действие картины происходит в Макао. После серии ограблений местная полиция обращается к легендарному мастеру слежки. Он формирует элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу Тень. Охота за преступниками превращается в смертельно опасное противостояние, где каждый неверный шаг может привести к трагедии.
В фильме Джеки Чан предстает в необычном амплуа — стратега и эксперта по слежке, чья главная сила заключается в интеллекте. Как отметил сам актер, в сценарии его особенно привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий.
На экране также появятся Чжан Цзыфэн, Тони Люн Кафай и ЦыШа. Режиссером выступил Ларри Ян («Кунг-фу жеребец»).