У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек

В августовском интервью Уилльямсон говорил: «Подумайте, как сложно было бы решиться завести ребенка, если ты Сидни Прескотт. А если бы все-таки завела — под каким стрессом и страхом тебе пришлось бы жить, ожидая, что прошлое вернется. Не хочу раскрывать все, но ее подход к родительству — это серьезный выбор и, возможно, совсем не такой, как у других».