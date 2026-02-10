Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»

Fandango опубликовал эксклюзивный постер «Крика-7» — продолжения культовой франшизы. Премьера хоррора в мировом прокате назначена на 27 февраля.
В «Крик» возвращается Нив Кэмпбелл — актриса, исполнившая роль Сидни Прескотт в первых пяти фильмах серии. В шестой части она упоминалась, но не появлялась на экране.
В «Крике-7» ее героиня снова станет центральным персонажем. Однако на этот раз маньяк Призрачное лицо нацелится не на саму Сидни, а на ее дочь, роль которой исполнила Изабель Мей («1883»).
В картине также снялись Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун и Кортни Кокс, уже известные поклонникам серии. Среди новых актеров — Джоэл МакХейл («Сообщество»), Итан Эмбри («Каникулы в Вегасе»), Марк Консуэлос («Ривердейл»), Анна Кэмп («Идеальный голос») и Маккенна Грейс («Одаренная»).
В режиссерское кресло впервые сел создатель и постоянный сценарист вселенной Кевин Уилльямсон. Он сменил Кристофера Лэндона, который покинул проект в декабре 2023 года.
В августовском интервью Уилльямсон говорил: «Подумайте, как сложно было бы решиться завести ребенка, если ты Сидни Прескотт. А если бы все-таки завела — под каким стрессом и страхом тебе пришлось бы жить, ожидая, что прошлое вернется. Не хочу раскрывать все, но ее подход к родительству — это серьезный выбор и, возможно, совсем не такой, как у других».
В начале февраля был опубликован тизер-трейлер, который затем показали в перерыве Супербоула.