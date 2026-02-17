Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»

«„Ханна Монтана“ всегда будет частью меня. То, что началось как телешоу, превратилось в общий опыт, сформировавший мою жизнь и жизни множества фанатов. Я всегда буду благодарна за эту связь. То, что сериал до сих пор так много значит для людей спустя все эти годы, — это то, чем я очень горжусь», — поделилась Майли.