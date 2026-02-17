Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»

Американская певица и актриса Майли Сайрус снимется в спецвыпуске ситкома «Ханна Монтана». Об этом артистка сообщила в соцсети X.
Майли опубликовала тизер эпизода, который выйдет по случаю 20-летия шоу. Проект появится 24 марта на стриминговом сервисе Disney+ и, как обещают создатели, предложит «глубокий взгляд на создание» культового персонажа.
Cпецвыпуск снимут перед живой аудиторией в студии — так снимали первые сериалы в жанре ситкома. Эпизод будет представлять собой эксклюзивное интервью с Сайрус, которое проведет ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер. В шоу также можно будет увидеть ранее не публиковавшиеся архивные кадры и воссозданные декорации популярного сериала.
«„Ханна Монтана“ всегда будет частью меня. То, что началось как телешоу, превратилось в общий опыт, сформировавший мою жизнь и жизни множества фанатов. Я всегда буду благодарна за эту связь. То, что сериал до сих пор так много значит для людей спустя все эти годы, — это то, чем я очень горжусь», — поделилась Майли.
Она подчеркнула, что спецэпизод будет ее способом отметить 20-летие сериала и поблагодарить поклонников, которые поддерживали ее на протяжении всех этих лет. Сайрус выступит исполнительным продюсером юбилейного выпуска наряду с Купер, Мэттом Капланом и Тим Сайрус-Парселл.
Сериал «Ханна Монтана» выходил на телеканале Disney c 2006 по 2011 год. Он рассказывал о жизни подростка Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь — обычной школьницы и популярной во всем мире поп-звезды.