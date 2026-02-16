Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый тизер-трейлер «Холопа-3» — продолжения комедийной серии с Милошем Биковичем. Премьера ожидается 11 июня.
В этот раз сюжет будет отличаться от предыдущих частей: вместо одного мажора героям предстоит перевоспитать целую избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус. По задумке, дети отправят их сначала в эпоху Петра I, а потом в Османскую империю XVI–XVII веков, где супруги попадут в рабство при дворе султана.
К своим ролям вернутся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев и другие. В проекте также участвуют Аня Чиповская и Виталия Корниенко. Режиссером «Холопа-3» вновь стал Клим Шипенко.
«Третья часть станет более приключенческой: в ней значительно больше прямого экшена, ситуаций спасения и преодоления. Мы сохраняем историческую составляющую — обязательный компонент франшизы. Действие разворачивается в Петровскую эпоху, в пространстве строительства флота, морских походов и турецкого антуража, что создает совершенно новую визуальную среду. Но в центре по-прежнему остается социальная комедия нравов — именно на этом строятся юмор и драматургия „Холопа-3“», — сказал Шипенко.
Фильм «Холоп» вышел на экраны в конце 2019 года. Он рассказывает об избалованном мажоре Грише, которого за плохое поведение отправили в XIX век. В январе 2024 года на экраны вышло продолжение, в нем перевоспитывать пришлось мажорку Катю.