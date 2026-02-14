Sony разрабатывает новый фильм по «Ангелам Чарли»

Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
Фото: Columbia Pictures/Getty Images

Sony разрабатывает новый полнометражный фильм по «Ангелам Чарли», сценарий к которому напишет Пит Чиарелли. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Детали проекта неизвестны. Чиарелли ранее работал над романтической комедией «Предложение», а также над экранизацией «Безумно богатых азиатов». 

Сериал «Ангелы Чарли» выходил на американском телевидении с 1976 по 1981 год. Затем на его основе появилась полнометражная дилогия с Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью (2000, 2003).

 В 2019 году Sony перезапускала франшизу с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска в главных ролях. На Rotten Tomatoes картина набрала рейтинг 52%.
 

