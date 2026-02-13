Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной

Майкл Б.Джордан, который работает над сериалом «Четвертое крыло» по книге Ребекки Яррос в качестве продюсера, рассказал, что экранизация будет интересной и искренней. В интервью Entertainment Daily он отметил, что команда тщательно подходит к подбору актеров, и добавил, что хочет, чтобы в проекте участвовали как новые лица, так и знаменитости.