Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной

Майкл Б.Джордан, который работает над сериалом «Четвертое крыло» по книге Ребекки Яррос в качестве продюсера, рассказал, что экранизация будет интересной и искренней. В интервью Entertainment Daily он отметил, что команда тщательно подходит к подбору актеров, и добавил, что хочет, чтобы в проекте участвовали как новые лица, так и знаменитости.
«Это позволит людям, так сказать, влюбиться в персонажи, которые они представили себе в голове, без каких-либо предрассудков, без возможности проецировать свои собственные чувства на определенный актерский состав», — сказал он.
«Четвертое крыло» вошло в список самых популярных книг у жителей России по итогам 2025 года. Молодежное фэнтези в жанре дарк-академии рассказывает о 20-летней Вайолет Сорренгейл, которая готовится стать писцом, но по воле властной матери вынуждена поступить в жестокую военную академию, где готовят всадников драконов.
Майкл Б.Джордан номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за участие в фильме «Грешники». Всего хоррор Райана Куглера получил 16 номинаций — это рекорд за всю историю премии. Церемония состоится 16 марта.