Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»

Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной

Майкл Б.Джордан, который работает над сериалом «Четвертое крыло» по книге Ребекки Яррос в качестве продюсера, рассказал, что экранизация будет интересной и искренней. В интервью Entertainment Daily он отметил, что команда тщательно подходит к подбору актеров, и добавил, что хочет, чтобы в проекте участвовали как новые лица, так и знаменитости.

«Это позволит людям, так сказать, влюбиться в персонажи, которые они представили себе в голове, без каких-либо предрассудков, без возможности проецировать свои собственные чувства на определенный актерский состав», — сказал он.

«Четвертое крыло» вошло в список самых популярных книг у жителей России по итогам 2025 года. Молодежное фэнтези в жанре дарк-академии рассказывает о 20-летней Вайолет Сорренгейл, которая готовится стать писцом, но по воле властной матери вынуждена поступить в жестокую военную академию, где готовят всадников драконов.

Майкл Б.Джордан номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за участие в фильме «Грешники». Всего хоррор Райана Куглера получил 16 номинаций — это рекорд за всю историю премии. Церемония состоится 16 марта.

