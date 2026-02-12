Марго Робби и Джейкоб Элорди на валентинках по «Грозовому перевалу»

С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади
Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%
Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября
Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов
Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»
Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
Николас Кейдж — на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони МакКартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере

Марго Робби и Джейкоб Элорди на валентинках по «Грозовому перевалу»

Афиша Daily
Фото: Warner Bros

Warner Bros. опубликовала валентинки с героями «Грозового перевала» — Кэтрин и Хитклиффом в исполнении Марго Робби и Джейкоба Элорди.

На валентинках располагаются надписи: «Голова и сердце — все в тебе сплелось», «Ты сводишь меня с ума», «Из чего бы ни были сделаны наши души, это души очень близких людей», «Целуй меня — и будь что будет», «Я бы проползла к тебе через эти пустоши».

1/5
© Warner Bros.
2/5
© Warner Bros.
3/5
© Warner Bros.
4/5
© Warner Bros.
5/5
© Warner Bros.

Фильм «Грозовой перевал» выйдет 14 февраля, в День всех влюбленных. Недавно студия Warner Bros. показала первые кадры. На них — костюмы героини Марго Робби, исполняющей роль Кэтрин. Актриса появляется в широкополой шляпе, баварском корсете, розовом полупрозрачном платье и ярко-красной юбке. Костюмы не относятся к исторической эпохе оригинала, XIX веку.

После выхода первого трейлера в сентябре 2025 года картину активно критиковали за историческую неточность, в том числе за использование песни Charli XCX «Everything Is Romantic» в саундтреке. «„Грозовой перевал“ с Марго Робби и Джейкобом Элорди и саундтреком Charli XCX ощущается как маття — дубайский шоколад — Лабубу на большом экране», — писали в твиттере.

Режиссер Эмералд Феннелл же объясняла, что ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — говорила режиссер.

Расскажите друзьям