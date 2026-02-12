Марго Робби и Джейкоб Элорди на валентинках по «Грозовому перевалу»

Warner Bros. опубликовала валентинки с героями «Грозового перевала» — Кэтрин и Хитклиффом в исполнении Марго Робби и Джейкоба Элорди.
На валентинках располагаются надписи: «Голова и сердце — все в тебе сплелось», «Ты сводишь меня с ума», «Из чего бы ни были сделаны наши души, это души очень близких людей», «Целуй меня — и будь что будет», «Я бы проползла к тебе через эти пустоши».
Фильм «Грозовой перевал» выйдет 14 февраля, в День всех влюбленных. Недавно студия Warner Bros. показала первые кадры. На них — костюмы героини Марго Робби, исполняющей роль Кэтрин. Актриса появляется в широкополой шляпе, баварском корсете, розовом полупрозрачном платье и ярко-красной юбке. Костюмы не относятся к исторической эпохе оригинала, XIX веку.
После выхода первого трейлера в сентябре 2025 года картину активно критиковали за историческую неточность, в том числе за использование песни Charli XCX «Everything Is Romantic» в саундтреке. «„Грозовой перевал“ с Марго Робби и Джейкобом Элорди и саундтреком Charli XCX ощущается как маття — дубайский шоколад — Лабубу на большом экране», — писали в твиттере.
Режиссер Эмералд Феннелл же объясняла, что ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — говорила режиссер.