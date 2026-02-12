Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади

Фото: mos.ru

В Москве отремонтируют фонтаны «Часы мира», «Купола» и «Каскад» на Манежной площади. Работы планируют завершить уже в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт», — отметил Бирюков.

На фонтане «Часы мира» заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, отремонтируют плиты ступеней. Кроме того, приведут в порядок электрооборудование и кабельные линии, смонтируют подсветку струй и купола, а также обновят систему водоснабжения и насосного оборудования.

Одновременно на фонтанах «Купола» и «Каскад» выполнят мощение дна чаш гранитом, обновят облицовку парапетов и приведут в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Предусмотрена также замена насосного оборудования и форсунок.

«Ремонт проведут и в помещениях насосной станции. В частности, там планируется обновить системы диспетчеризации инженерного оборудования», — заключил заммэра.

