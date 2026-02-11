Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса

Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик

Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса

Афиша Daily
Фото: @kaleycuoco

Кейли Куоко, которая сыграла Пенни в сериале «Теория большого взрыва», в подкасте «Not Skinny But Not Fat» рассказала о первом опыте инъекций ботокса. 40-летняя актриса поделилась, каково это было — сниматься в кино сразу после косметологической процедуры.

«Это был мой первый ботокс, я сделала инъекции в лоб, и я была так взволнована. <…> В одной из сцен мне нужно было сделать определенное выражение лица, но мой лоб не мог пошевелиться. Никто мне ничего не сказал — скорее всего, они подумали об этом. Я просто не могу поверить в то, как плохо это выглядело», — сказала Куоко.

Актриса добавила, что изо всех сил старалась сыграть эту сцену, но ее лицо было слишком напряженным. «Я буквально отпускала эти шутки, но мой лоб не двигался, хотя я пыталась им пошевелить», — отметила звезда «Теории большого взрыва».

Она призналась, что этот случай стал для нее тревожным сигналом, и с тех пор она стала гораздо осторожнее относиться к процедурам. «Тогда я подумала: „Ого. Давайте сбавим обороты“. И я сбавила обороты, и теперь ничего не делаю со своим лбом», — поделилась звезда ситкома.

Куоко подчеркнула, что, несмотря на свой не совсем удачный первый опыт, она «обожает ботокс» и до сих пор делает инъекции, но только не в лоб, а в область вокруг глаз и шеи. Она также затронула тему увеличения груди, процедуры, которую она перенесла дважды, пошутив: «Я бы с удовольствием сделала операцию и в третий раз». Актриса сообщила, что решение сделать операцию по улучшению внешности было лучшим решением в ее жизни.

Сериал «Теория большого взрыва» насчитывает 12 сезонов. Он выходил на канале CBS с 2007 по 2019 год.

Расскажите друзьям