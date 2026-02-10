Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют
На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»

Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ

Афиша Daily
Фото: A24

Charli XCX присоединилась к актерскому составу нового фильма ужасов культового японского режиссера Такаси Миике.

Партнером певицы по съемкам станет Милли Алкок, известная по роли Супергерл в киновселенной DC. Съемки слэшера без названия начнутся в Японии уже в следующем месяце.

Charli XCX досталась роль Кэти — героини, встречающей в Киото старых друзей, после чего она становится одержимой жестоким потусторонним духом. В фильме также снимутся Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), японская модель и актриса Кико Мидзухара и Сё Касамацу («Токийский полицейский»).

Сама певица подтвердила свое участие в проекте в соцсетях, назвав сотрудничество с Миике «исполнением мечты». Она также отметила, что они начали обсуждать идеи для фильма еще в 2024 году.
 

